Голова Єврокомісії розповіла, що входить до нового пакету санкцій ЄС проти рф
Київ • УНН
ЄС погодив свій 14-й пакет санкцій проти росії, який ще більше обмежить доступ росії до ключових технологій, позбавить її доходів від енергетики і націлиться на тіньовий флот путіна і мережу тіньових банків за кордоном.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила подробиці погодженого сьогодні 14-го пакету санкцій ЄС проти рф, пише УНН.
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"Я вітаю угоду щодо нашого 14-го пакету санкцій проти росії. Цей жорсткий пакет ще більше позбавить росію доступу до ключових технологій. Це позбавить росію подальших прибутків від енергетики. І бореться з тіньовим флотом путіна та тіньовою банківською мережею за кордоном", - повідомила фон дер Ляєн у X.
Нагадаємо
20 червня країни ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти росії.