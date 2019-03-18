Глава Warner Brothers уволен после обвинений в связях с актрисой

"В интересах WarnerMedia, Warner Brothers, всех наших сотрудников и наших партнеров Кевин уходит с поста председателя и главного управляющего Warner Brothers, - сообщил он. - В течение 25 лет Кевин внес большой вклад в успехи, достигнутые кинокомпанией, и мы ему благодарны. Кевин признал, что совершенные ранее ошибки не соответствуют тем ожиданиям, которые питает руководство компании и которые могут повлиять на возможности компании развиваться". Преемник Цудзихары пока не назван.

Как напомнила в связи с этим газета, ранее по Цудзихары звучали обвинения в связи с британской актрисой Шарлоттой Кирк, сыгравшая в фильмах "8 подруг Оушена" (Ocean's 8, 2018) и "В активном поиске" (How to Be Single, 2016). Сам Цудзихара, по данным газеты, еще 8 марта в меморандуме, адресованном всем сотрудникам компании, выразил сожаление по поводу своих "поступков, которые создали проблемы для компании". Ранее, напомнила The Wall Street Journal, Цудзихара был выдвинут на пост главы нового подразделения WarnerMedia по подготовке развлекательных программ, рассчитанных на детей и юношество.

Конгломерат WarnerMedia был образован после закрытия сделки по приобретению телекоммуникационной компанией AT&T конгломерата Time Warner за 85 млрд долларов и последовавшей за этим реорганизации Time Warner.

Как ранее сообщал В НН, глава кинокомпании Warner Brothers подозревали в сексуальных домогательствах.