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Глава Warner Brothers звільнений після звинувачень у зв'язку з актрисою

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Голова і головний керуючий кінокомпанії Warner Brothers Кевін Цудзіхара позбувся своєї посади після звинувачень в подружній невірності. Про це повідомила в понеділок газета The Wall Street Journal з посиланням на заяву головного керуючого холдингу WarnerMedia Джона Стенклі, передає УНН.

Глава Warner Brothers звільнений після звинувачень у зв'язку з актрисою

“В інтересах WarnerMedia, Warner Brothers, всіх наших співробітників і наших партнерів Кевін йде з поста голови і головного керуючого Warner Brothers, — повідомив він. — Протягом 25 років Кевін вніс великий вклад в успіхи, досягнуті кінокомпанією, і ми йому вдячні. Кевін визнав, що допущені ним раніше помилки не відповідають тим очікуванням, які живить керівництво компанії і які можуть вплинути на можливості компанії розвиватися”. Наступник Цудзіхари поки не названий.

Як нагадала в зв’язку з цим газета, раніше щодо Цудзіхари звучали звинувачення в зв’язку з британською актрисою Шарлоттою Кірк, яка зіграла у фільмах “8 подруг Оушена” (Ocean’s 8, 2018) і “В активному пошуку” (How to Be Single, 2016). Сам Цудзіхара, за даними газети, ще 8 березня в меморандумі, адресованому всім співробітникам компанії, висловив жаль з приводу своїх “вчинків, які створили проблеми для компанії”. Раніше, нагадала The Wall Street Journal, Цудзіхара був висунутий на посаду глави нового підрозділу WarnerMedia з підготовки розважальних програм, розрахованих на дітей і юнацтво.

Конгломерат WarnerMedia був утворений після закриття операції з придбання телекомунікаційною компанією AT & T конгломерату Time Warner за 85 млрд доларів і що послідувала за цим реорганізації Time Warner.

Як раніше повідомляв УНН, главу кінокомпанії Warner Brothers підозрювали в сексуальних домаганнях.

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