Главу кінокомпанії Warner Brothers підозрюють в сексуальних домаганнях

ukru
22 березня, 17:51 • 79628 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 122224 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 104240 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 104098 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 89613 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101920 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151549 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168040 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154878 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 247538 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.5 м/с
34 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 59153 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 48698 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 49005 перегляди
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

03:11 • 26567 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 60291 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 164108 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 247525 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 210541 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 195329 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 161935 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 57940 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 54408 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 70016 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 50733 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 82006 перегляди
Актуальне
Главу кінокомпанії Warner Brothers підозрюють в сексуальних домаганнях

Главу кінокомпанії Warner Brothers підозрюють в сексуальних домаганнях

Київ • УНН

 • 13668 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Компанія WarnerMedia, що володіє кіностудією Warner Brothers, почала розслідування звинувачень на адресу глави студії Кевіна Цудзіхари. Його анонімно звинуватили в тому, що він пропонував ролі в фільмах молодій актрисі Шарлотті Кірк за сексуальні відносини з ним. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hollywood Reporter.

Hollywood Reporter повідомив в статті, що Цудзіхара зв'язувався з іншими керівниками кінокомпанії від імені актриси Шарлотти Кірк щодо прослуховувань на різні ролі в фільмах і телепередачах, вироблених студією.

Текстові повідомлення, якими нібито вони обмінювалися між собою протягом трирічного періоду, починаючи з 2013 року, і опубліковані THR, показують, що вони зустрічалися особисто кілька разів і, мабуть, вступали в сексуальні стосунки.

Текстові повідомлення, якщо вони справжні, також показують, що Кірк неодноразово просила Цудзіхару познайомити її з людьми, які могли б допомогти в її акторській кар'єрі. Однак немає жодних ознак того, що Цудзіхара змушував когось в Warner Bros. знімати її в кіно.

Кірк зіграла ролі у фільмі 2016 року "У активному пошуку" і "8 подруг Оушена" 2018 року, обидва з яких - фільми Warner Bros.

"Щоразу, коли ми отримуємо нові звинувачення, наша стандартна практика - проводити відповідне розслідування. І це те, що ми будемо робити і зараз", заявив представник WarnerMedia.

У своїй заяві адвокат, що представляє Цудзіхару, Берт Дейшлер повідомив: "Цудзіхара не приймав особистої участі в наймі цієї актриси".

Шарлотта Кірк категорично заперечує будь-яку неналежну поведінку з боку Кевіна Цудзіхари, і у неї немає претензій до нього", - заявив представник Кірк.

Нагадаємо, більше 300 впливових жінок Голлівуду запустили ініціативу Time's Up (Досить уже) для протидії сексуальним домаганням в розважальній індустрії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,280.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.03