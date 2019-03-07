Главу кінокомпанії Warner Brothers підозрюють в сексуальних домаганнях
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Компанія WarnerMedia, що володіє кіностудією Warner Brothers, почала розслідування звинувачень на адресу глави студії Кевіна Цудзіхари. Його анонімно звинуватили в тому, що він пропонував ролі в фільмах молодій актрисі Шарлотті Кірк за сексуальні відносини з ним. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hollywood Reporter.
Hollywood Reporter повідомив в статті, що Цудзіхара зв'язувався з іншими керівниками кінокомпанії від імені актриси Шарлотти Кірк щодо прослуховувань на різні ролі в фільмах і телепередачах, вироблених студією.
Текстові повідомлення, якими нібито вони обмінювалися між собою протягом трирічного періоду, починаючи з 2013 року, і опубліковані THR, показують, що вони зустрічалися особисто кілька разів і, мабуть, вступали в сексуальні стосунки.
Текстові повідомлення, якщо вони справжні, також показують, що Кірк неодноразово просила Цудзіхару познайомити її з людьми, які могли б допомогти в її акторській кар'єрі. Однак немає жодних ознак того, що Цудзіхара змушував когось в Warner Bros. знімати її в кіно.
Кірк зіграла ролі у фільмі 2016 року "У активному пошуку" і "8 подруг Оушена" 2018 року, обидва з яких - фільми Warner Bros.
"Щоразу, коли ми отримуємо нові звинувачення, наша стандартна практика - проводити відповідне розслідування. І це те, що ми будемо робити і зараз", заявив представник WarnerMedia.
У своїй заяві адвокат, що представляє Цудзіхару, Берт Дейшлер повідомив: "Цудзіхара не приймав особистої участі в наймі цієї актриси".
Шарлотта Кірк категорично заперечує будь-яку неналежну поведінку з боку Кевіна Цудзіхари, і у неї немає претензій до нього", - заявив представник Кірк.
Нагадаємо, більше 300 впливових жінок Голлівуду запустили ініціативу Time's Up (Досить уже) для протидії сексуальним домаганням в розважальній індустрії.