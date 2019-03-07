Главу кінокомпанії Warner Brothers підозрюють в сексуальних домаганнях

КИЇВ. 7 березня. УНН. Компанія WarnerMedia, що володіє кіностудією Warner Brothers, почала розслідування звинувачень на адресу глави студії Кевіна Цудзіхари. Його анонімно звинуватили в тому, що він пропонував ролі в фільмах молодій актрисі Шарлотті Кірк за сексуальні відносини з ним. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hollywood Reporter.