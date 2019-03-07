Главу кинокомпании Warner Brothers подозревают в сексуальных домогательствах

Hollywood Reporter сообщил в статье, что Цудзихара связывался с другими руководителями кинокомпании от имени актрисы Шарлотты Кирк насчет прослушиваний на различные роли в фильмах и телепередачах, производимых студией.

Текстовые сообщения, которыми якобы они обменивались между собой в течение трехлетнего периода, начиная с 2013 года, и опубликованные THR, показывают, что они встречались лично несколько раз и, по-видимому, вступали в сексуальные отношения.

Текстовые сообщения, если они подлинные, также показывают, что Кирк неоднократно просила Цудзихару познакомить ее с людьми, которые могли бы помочь в ее актерской карьере. Однако нет никаких признаков того, что Цудзихара заставлял кого-то в Warner Bros. снимать ее в кино.

Кирк сыграла роли в фильме 2016 года "В активном поиске" и "8 подруг Оушена" 2018 года, оба из которых - фильмы Warner Bros.

"Каждый раз, когда мы получаем новые обвинения, наша стандартная практика - проводить соответствующее расследование. И это то, что мы будем делать и сейчас", заявил представитель WarnerMedia.

В своем заявлении адвокат, представляющий Цудзихару, Берт Дейшлер сообщил: "Цудзихара не принимал непосредственного участия в найме этой актрисы".

Шарлотта Кирк категорически отрицает какое-либо неподобающее поведение со стороны Кевина Цудзихары, и у нее нет претензий к нему", - заявил представитель Кирк.

Напомним, более 300 влиятельных женщин Голливуда запустили инициативу Time's Up (Хватит уже) для противодействия сексуальным домогательствам в развлекательной индустрии.