Зірки Голлівуду запустили кампанію по боротьбі з домаганнями
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Більше 300 впливових жінок Голлівуду запустили ініціативу Time's Up (Досить уже) для протидії сексуальним домаганням в розважальній індустрії. Про це повідомляє Justjared, передає УНН.
Ініціатива Time's Up закликає домагатися покарання для кривдників, більшої присутності жінок на керівних посадах і підвищення зарплат для них, а ЗМІ - висвітлювати випадки домагань у всіх сферах діяльності.
У плані дій, оприлюдненому 1 січня 2018 року, йдеться про створення фонду правового захисту, який вже зібрав більше 13 млн дол.
Відзначається, що кошти спрямують на юридичну підтримку особам, які відчувають домагання на роботі.
Зокрема, до ініціативи приєдналися актриси Дакота Джонсон, Емма Стоун, Шонда Раймс, Єва Лонгорія, Кейт Бланшетт, Ешлі Джадд, Наталі Портман і Меріл Стріп, керівниця студії Universal Pictures Донна Ленглі і письменниця-феміністка Глорія Стейн.
Нагадаємо, журнал Time назвав "людиною року" рух #MeToo, люди, які приєдналися, до руху розповіли про сексуальні домагання в соцмережах за допомогою об'єднуючого хештега #MeToo.