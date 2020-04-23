Глава ВОЗ о COVID-19: коронавирус будет с нами еще долгое время
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Большинству стран, в которых началась эпидемия COVID-19, еще только предстоит пройти пиковые этапы по количеству инфицированных. Об этом в Twitter ВОЗ написал глава организации Тедрос Аданом Гебреисус, передает УНН.
“Большинство эпидемий в Западной Европе, похоже, сейчас или стабильны, либо снижаются. Несмотря на низкие показатели, мы видим тревожные восходящие тенденции в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе. Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемии”, — написал он.
Он добавил, что в тех странах, которые были поражены COVID-19 на ранней стадии пандемии, сейчас начинают появляться новые случаи. “Не делайте ложных выводов: нам предстоит пройти долгий путь. Этот вирус будет с нами еще долгое время”, — написал глава ВОЗ.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 — летальные. Всего в мире заболело более 2,5 млн человек.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.