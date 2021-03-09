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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 55994 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 76944 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110996 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146453 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196395 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193798 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 280250 просмотра

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Глава Twitter пообещал направить деньги за первый твит на помощь бедным

Глава Twitter пообещал направить деньги за первый твит на помощь бедным

Киев  •  УНН

 • 12697 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Основатель Twitter Джек Дорси заявил, что отдаст вырученные от продажи его первой публикации в этой социальной сети средства на благотворительные цели, а именно - на помощь бедным в Африке. Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает УНН.

Цитата

“Я немедленно переведу вырученные средства в биткоины и направлю их (фонду) GiveDirectly на программу Africa Response”, — написал основатель Twitter.

Контекст

Ранее Дорси выставил на онлайн-аукцион Valuables первый твит в истории сервиса, ссылка на лот он также опубликовал в своем аккаунте. Публикация с текстом “just setting up my twttr” (“просто настраиваю свой twttr”) была сделана самым Дорси 21 марта 2006 года. К вечеру 9 марта максимальная ставка составила 2,5 млн долларов.

Онлайн-торги закончатся 21 марта.

Справка

Программа Africa Response занимается помощью африканскому населению в условиях пандемии.

В апреле 2020 года после начала пандемии Дорси пожертвовал 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Он заявил, что направляет 1 млрд долларов от своей доли в компании Square фонда Start Small. Он добавил, что сумма составляет примерно 28% его состояния. После того, как пандемия будет преодолена, остальные средства будут направлены на здоровье и образование девочек, отметил основатель Twitter.

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