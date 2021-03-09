Глава Twitter пообещал направить деньги за первый твит на помощь бедным
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Основатель Twitter Джек Дорси заявил, что отдаст вырученные от продажи его первой публикации в этой социальной сети средства на благотворительные цели, а именно - на помощь бедным в Африке. Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает УНН.
Цитата
“Я немедленно переведу вырученные средства в биткоины и направлю их (фонду) GiveDirectly на программу Africa Response”, — написал основатель Twitter.
Контекст
Ранее Дорси выставил на онлайн-аукцион Valuables первый твит в истории сервиса, ссылка на лот он также опубликовал в своем аккаунте. Публикация с текстом “just setting up my twttr” (“просто настраиваю свой twttr”) была сделана самым Дорси 21 марта 2006 года. К вечеру 9 марта максимальная ставка составила 2,5 млн долларов.
Онлайн-торги закончатся 21 марта.
Справка
Программа Africa Response занимается помощью африканскому населению в условиях пандемии.
В апреле 2020 года после начала пандемии Дорси пожертвовал 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Он заявил, что направляет 1 млрд долларов от своей доли в компании Square фонда Start Small. Он добавил, что сумма составляет примерно 28% его состояния. После того, как пандемия будет преодолена, остальные средства будут направлены на здоровье и образование девочек, отметил основатель Twitter.