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Вартість першого твіта засновника Twitter на аукціоні зросла до 2,5 млн доларів

Вартість першого твіта засновника Twitter на аукціоні зросла до 2,5 млн доларів

Київ • УНН

 • 19778 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Вартість першої публікації в Twitter засновника цієї соціальної мережі Джека Дорсі, виставленої на онлайн-аукціон Valuables, до вечора понеділка досягла 2,5 млн доларів. Про це повідомляється на сайті аукціону, передає УНН.

Деталі

Основна боротьба за право купити перший твіт розгорнулася між генеральним директором компанії Bridge Oracle Хаканом Еставі і китайським підприємцем, засновником криптовалюти Tron Джастіном Саном. Останній минулого тижня підвищив ставку до 2 млн доларів, проте тепер Еставі відповів і підняв ставку на 500 тис доларів.

Після закінчення торгів Дорсі як оригінальний творець твіти отримає 95% підсумкової суми, 5% відійдуть онлайн-аукціону. У разі перепродажу продавець отримує 87,5%, творець твіту — 10% і 2,5% залишаються у Valuables. Транзакції відбуваються за допомогою криптовалюти.

Контекст

Першу публікацію в Twitter Дорсі розмістив 21 березня 2006 року. "Просто налаштовую свій Twitter", — написав тоді він. У минулу п’ятницю засновник мережі мікроблогів надав всім охочим поборотися за право стати повноправним володарем цього запису, яка виставлена ​​на продаж у вигляді віртуального активу — невзаємозамінного токена (NFT).

Токени NFT використовуються для придбання або передачі прав на ту чи іншу віртуальну власність.

Доповнення

Засновник Twitter торік пожертвував мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006

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