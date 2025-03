Вартість першого твіта засновника Twitter на аукціоні зросла до 2,5 млн доларів

Деталі

Основна боротьба за право купити перший твіт розгорнулася між генеральним директором компанії Bridge Oracle Хаканом Еставі і китайським підприємцем, засновником криптовалюти Tron Джастіном Саном. Останній минулого тижня підвищив ставку до 2 млн доларів, проте тепер Еставі відповів і підняв ставку на 500 тис доларів.

Після закінчення торгів Дорсі як оригінальний творець твіти отримає 95% підсумкової суми, 5% відійдуть онлайн-аукціону. У разі перепродажу продавець отримує 87,5%, творець твіту — 10% і 2,5% залишаються у Valuables. Транзакції відбуваються за допомогою криптовалюти.

Контекст

Першу публікацію в Twitter Дорсі розмістив 21 березня 2006 року. "Просто налаштовую свій Twitter", — написав тоді він. У минулу п’ятницю засновник мережі мікроблогів надав всім охочим поборотися за право стати повноправним володарем цього запису, яка виставлена ​​на продаж у вигляді віртуального активу — невзаємозамінного токена (NFT).

Токени NFT використовуються для придбання або передачі прав на ту чи іншу віртуальну власність.

Доповнення

Засновник Twitter торік пожертвував мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006