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Стоимость первого твита основателя Twitter на аукционе выросла до 2,5 млн долларов

Стоимость первого твита основателя Twitter на аукционе выросла до 2,5 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 19773 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Стоимость первой публикации в Twitter основателя этой социальной сети Джека Дорси, выставленной на онлайн-аукцион Valuables, к вечеру понедельника достигла 2,5 млн долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона, передает УНН.

Детали

Основная борьба за право купить первый твит развернулась между генеральным директором компании Bridge Oracle Хаканом Естави и китайским предпринимателем, основателем криптовалюты Tron Джастином Саном. Последний на прошлой неделе повысил ставку до 2 млн долларов, однако теперь Естави ответил и поднял ставку на 500 тыс долларов.

После окончания торгов Дорси как оригинальный создатель твиты получит 95% итоговой суммы, 5% отойдут онлайн-аукциона. В случае перепродажи продавец получает 87,5%, создатель твита — 10% и 2,5% остаются в Valuables. Транзакции происходят с помощью криптовалюты.

Контекст

Первую публикацию в Twitter Дорси разместил 21 марта 2006 года. “Просто настраиваю свой Twitter”, — написал тогда он. В минувшую пятницу основатель сети микроблогов предоставил всем желающим побороться за право стать полноправным обладателем этой записи, которая выставлена ​​на продажу в виде виртуального актива — невзаимозаменяемыми токена (NFT).

Токены NFT используются для приобретения или передачи прав на ту или иную виртуальную собственность.

Дополнение

Основатель Twitter прошлом году пожертвовал миллиард долларов на борьбу с коронавирусом.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006

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