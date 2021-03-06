Засновник Twitter продає на аукціоні перший твіт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Засновник Twitter Джек Дорсі виставив на аукціон своє перше повідомлення у соцмережі, яке також є й першим твітом в історії сервісу. Згідно повідомлення на майданчику Valuables, за допис готові віддати вже 2 мільйони доларів, передає УНН.
Деталі
Максимальна запропонована за твіт ціна вже досягла 2 млн дол., заплатити стільки готовий засновник криптовалютної платформи TRON і генеральний директор компанії Rainberry Джастін Сан.
Йдеться про твіт Джека Дорсі: "just setting up my twttr" ("просто налаштовую свій твіттер"). Допис він зробив 21 березня 2006 року.
Історичний твіт Дорсі з'явився на онлайн-аукціоні Valuables, що створений спеціально для продажу і купівлі твітів.
Увага до аукціону різко зросла 5 березня після того, як Джек Дорсі опублікував посилання на нього в своєму Twitter.
Доповнення
Засновник Twitter торік пожертвував мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом.
just setting up my twttr— jack (@jack) March 21, 2006