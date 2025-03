Засновник Twitter продає на аукціоні перший твіт

Деталі

Максимальна запропонована за твіт ціна вже досягла 2 млн дол., заплатити стільки готовий засновник криптовалютної платформи TRON і генеральний директор компанії Rainberry Джастін Сан.

Йдеться про твіт Джека Дорсі: "just setting up my twttr" ("просто налаштовую свій твіттер"). Допис він зробив 21 березня 2006 року.

Історичний твіт Дорсі з'явився на онлайн-аукціоні Valuables, що створений спеціально для продажу і купівлі твітів.

Увага до аукціону різко зросла 5 березня після того, як Джек Дорсі опублікував посилання на нього в своєму Twitter.

Доповнення

Засновник Twitter торік пожертвував мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006