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Засновник Twitter продає на аукціоні перший твіт

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Засновник Twitter Джек Дорсі виставив на аукціон своє перше повідомлення у соцмережі, яке також є й першим твітом в історії сервісу. Згідно повідомлення на майданчику Valuables, за допис готові віддати вже 2 мільйони доларів, передає УНН.

Деталі

Максимальна запропонована за твіт ціна вже досягла 2 млн дол., заплатити стільки готовий засновник криптовалютної платформи TRON і генеральний директор компанії Rainberry Джастін Сан.

Йдеться про твіт Джека Дорсі: "just setting up my twttr" ("просто налаштовую свій твіттер"). Допис він зробив 21 березня 2006 року.

Історичний твіт Дорсі з'явився на онлайн-аукціоні Valuables, що створений спеціально для продажу і купівлі твітів.

Увага до аукціону різко зросла 5 березня після того, як Джек Дорсі опублікував посилання на нього в своєму Twitter. 

Доповнення

Засновник Twitter торік пожертвував мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006

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