Основатель Twitter продает на аукционе первый твит

Детали

Максимальная предложенная за твит цена уже достигла 2 млн долл., заплатить столько готов основатель криптовалютной платформы TRON и генеральный директор компании Rainberry Джастин Сан.

Речь идет о твите Джека Дорси: Цjust setting up my twttr" ("просто настраиваю свой твиттерЦ). Сообщение он сделал 21 марта 2006 года.

Исторический твит Дорси появился на онлайн-аукционе Valuables, созданном специально для продажи и покупки твитов.

Внимание к аукциону резко возросло 5 марта после того, как Джек Дорси опубликовал ссылку на него в своем Twitter.

Дополнение

Основатель Twitter прошлом году пожертвовал миллиард долларов на борьбу с коронавирусом.

just setting up my twttr

- jack (@jack) March 21, 2006