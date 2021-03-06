Основатель Twitter продает на аукционе первый твит

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 63611 просмотра

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 148051 просмотра

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197393 просмотра

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Основатель Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свое первое сообщение в соцсети, которое также является и первым твитом в истории сервиса. Согласно информации на площадке Valuables, за сообщение готовы отдать уже 2 миллиона долларов, передает УНН.

Детали

Максимальная предложенная за твит цена уже достигла 2 млн долл., заплатить столько готов основатель криптовалютной платформы TRON и генеральный директор компании Rainberry Джастин Сан.

Речь идет о твите Джека Дорси: Цjust setting up my twttr" ("просто настраиваю свой твиттерЦ). Сообщение он сделал 21 марта 2006 года.

Исторический твит Дорси появился на онлайн-аукционе Valuables, созданном специально для продажи и покупки твитов.

Внимание к аукциону резко возросло 5 марта после того, как Джек Дорси опубликовал ссылку на него в своем Twitter.

Дополнение

Основатель Twitter прошлом году пожертвовал миллиард долларов на борьбу с коронавирусом.

just setting up my twttr

- jack (@jack) March 21, 2006

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