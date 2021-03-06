Основатель Twitter продает на аукционе первый твит
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Основатель Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свое первое сообщение в соцсети, которое также является и первым твитом в истории сервиса. Согласно информации на площадке Valuables, за сообщение готовы отдать уже 2 миллиона долларов, передает УНН.
Детали
Максимальная предложенная за твит цена уже достигла 2 млн долл., заплатить столько готов основатель криптовалютной платформы TRON и генеральный директор компании Rainberry Джастин Сан.
Речь идет о твите Джека Дорси: Цjust setting up my twttr" ("просто настраиваю свой твиттерЦ). Сообщение он сделал 21 марта 2006 года.
Исторический твит Дорси появился на онлайн-аукционе Valuables, созданном специально для продажи и покупки твитов.
Внимание к аукциону резко возросло 5 марта после того, как Джек Дорси опубликовал ссылку на него в своем Twitter.
Дополнение
Основатель Twitter прошлом году пожертвовал миллиард долларов на борьбу с коронавирусом.
just setting up my twttr- jack (@jack) March 21, 2006