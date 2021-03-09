Глава Twitter пообіцяв направити гроші за перший твіт на допомогу бідним

Цитата

“Я негайно переведу виручені кошти в біткойни і направлю їх (фонду) GiveDirectly на програму Africa Response”, — написав засновник Twitter.

Контекст

Раніше Дорсі виставив на онлайн-аукціон Valuables перший твіт в історії сервісу, посилання на лот він також опублікував у своєму акаунті. Публікація з текстом “just setting up my twttr” (“просто налаштовую свій twttr”) була зроблена самим Дорсі 21 березня 2006 року. До вечора 9 березня максимальна ставка склала 2,5 млн доларів.

Онлайн-торги закінчаться 21 березня.

Довідково

Програма Africa Response займається допомогою африканському населенню в умовах пандемії.

У квітні 2020 роки після початку пандемії Дорсі пожертвував 1 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом. Він заявив, що направляє 1 млрд доларів від своєї частки в компанії Square фонду Start Small. Він додав, що сума становить приблизно 28% його стану. Після того, як пандемія буде подолана, решта коштів буде направлена на здоров’я і освіту дівчаток, зазначив засновник Twitter.