Глава российской ЦИК призвала лишать права голоса россиян, выехавших из страны

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что россиян, которые выехали из страны и, по её мнению, «предали её», следует лишать права голоса на выборах. Об этом она сказала в интервью радио «Комсомольская правда», сообщает Meduza, пишет УНН.

Детали

Ведущий спросил Памфилову, идёт ли речь только о россиянах, признанных «иностранными агентами», или обо всех гражданах, которые не поддержали войну и выехали из России. В ответ она заявила, что определять категории граждан, которых в будущем можно будет лишать избирательных прав, должны правоохранительные органы и Государственная дума.

Я считаю: выехал из страны, предал — уходи. Но это моя позиция — заявила Памфилова.

Она также выразила опасения по поводу голосования россиян за рубежом во время выборов в сентябре. По её словам, в «недружественных» государствах граждане, выехавшие из России, якобы могут организовывать пикеты и «разного рода провокации», а также пытаться «сорвать и дискредитировать выборы».

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Памфилова заявила, что российские власти уже взаимодействуют с дипломатическими представительствами по вопросам безопасности избирательных участков в таких странах. В то же время она назвала действующее российское законодательство о голосовании граждан за рубежом «самым либеральным».

В настоящее время граждане России, находящиеся за рубежом, имеют возможность участвовать в российских выборах. Для изменения соответствующих правил необходимы законодательные решения.

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