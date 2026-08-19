Голова російської ЦВК закликала позбавляти права голосу росіян, які виїхали з країни
Київ • УНН
елла памфілова заявила, що росіян, які виїхали та "зрадили" країну, слід позбавляти права голосу. Вона також висловила побоювання щодо провокацій на закордонних дільницях під час вересневих виборів.
Голова Центральної виборчої комісії росії елла памфілова заявила, що росіян, які виїхали з країни та, на її думку, "зрадили її", слід позбавляти права голосу на виборах. Про це вона сказала в інтерв'ю радіо "Комсомольская правда", повідомляє Meduza, пише УНН.
Деталі
Ведучий запитав памфілову, чи йдеться лише про росіян, визнаних "іноземними агентами", чи про всіх громадян, які не підтримали війну та виїхали з росії. У відповідь вона заявила, що визначати категорії громадян, яких у майбутньому можна буде позбавляти виборчих прав, мають правоохоронні органи та державна дума.
Я вважаю: виїхав із країни, зрадив - іди геть. Але це моя позиція
Вона також висловила побоювання щодо голосування росіян за кордоном під час виборів у вересні. За її словами, у "недружніх" державах громадяни, які виїхали з росії, нібито можуть організовувати пікети та "різного роду провокації", а також намагатися "зірвати та дискредитувати вибори".
путін особисто ухвалив рішення виключити партію "Яблуко" з виборчого списку – ЗМІ15.08.26, 18:00 • 3642 перегляди
памфілова заявила, що російська влада вже взаємодіє з дипломатичними представництвами щодо безпеки виборчих дільниць у таких країнах. Водночас вона назвала чинне російське законодавство щодо голосування громадян за кордоном "найліберальнішим".
Наразі громадяни росії, які перебувають за кордоном, мають можливість брати участь у російських виборах. Для зміни відповідних правил необхідні законодавчі рішення.
путін намагається об'єднати росіян ідеєю війни проти України перед виборами - ISW15.08.26, 07:15 • 12025 переглядiв