Голова російської ЦВК закликала позбавляти права голосу росіян, які виїхали з країни

Голова Центральної виборчої комісії росії елла памфілова заявила, що росіян, які виїхали з країни та, на її думку, "зрадили її", слід позбавляти права голосу на виборах. Про це вона сказала в інтерв'ю радіо "Комсомольская правда", повідомляє Meduza, пише УНН.

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Ведучий запитав памфілову, чи йдеться лише про росіян, визнаних "іноземними агентами", чи про всіх громадян, які не підтримали війну та виїхали з росії. У відповідь вона заявила, що визначати категорії громадян, яких у майбутньому можна буде позбавляти виборчих прав, мають правоохоронні органи та державна дума.

Я вважаю: виїхав із країни, зрадив - іди геть. Але це моя позиція - заявила памфілова.

Вона також висловила побоювання щодо голосування росіян за кордоном під час виборів у вересні. За її словами, у "недружніх" державах громадяни, які виїхали з росії, нібито можуть організовувати пікети та "різного роду провокації", а також намагатися "зірвати та дискредитувати вибори".

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памфілова заявила, що російська влада вже взаємодіє з дипломатичними представництвами щодо безпеки виборчих дільниць у таких країнах. Водночас вона назвала чинне російське законодавство щодо голосування громадян за кордоном "найліберальнішим".

Наразі громадяни росії, які перебувають за кордоном, мають можливість брати участь у російських виборах. Для зміни відповідних правил необхідні законодавчі рішення.

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