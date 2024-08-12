Глава Олимпийского комитета Бах уходит в отставку
Киев • УНН
Президент МОК Томас Бах объявил, что не будет баллотироваться на третий срок. 70-летний немецкий юрист объяснил свое решение потребностью в новых лидерах и семейными обстоятельствами.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил, что не будет оставаться на посту руководителя на третий срок. Об этом пишет DW, передает УНН.
Детали
"Новые времена требуют новых лидеров", - сказал 70-летний немецкий юрист на 142-м общем заседании МОК в Париже в субботу вечером накануне закрытия Олимпийских игр в воскресенье.
Бах, золотой олимпийский медалист в командном фехтовании 1976 года, является президентом МОК с 2013 года - это первый в истории олимпийский чемпион, избранный на эту должность.
Продление его срока пребывания в должности на третий срок и более 12 лет привело бы к изменению Олимпийской хартии, то, что Бах рассматривал сделать недавно на 141-й сессии МОК в Мумбаи в октябре 2023 года.
Но теперь он отказался от этого, сказав, что "в своем возрасте я уже не самый лучший капитан" и что он прислушивался к "мнению моей семьи".
Дополнение
Во время своего пребывания в должности Баху приписывают то, что он подчеркнул важность устойчивого развития в заявках на проведение летних и зимних игр в своей "Олимпийской программе 2020". Он пользуется широкой поддержкой мировых федераций, которые получают пользу от финансирования МОК и зависят от него. При Бахе МОК гордился тем, что инвестировал 90% своих доходов обратно в спорт.
Он также столкнулись с критикой, особенно на Западе, за ухаживания за авторитарными правителями и диктаторами, среди которых президент России Владимир Путин на Зимних играх в Сочи в 2014 году, северокорейский диктатор Ким Чен Ын в 2018 году и китайский лидер Си Цзиньпин.
Его также обвиняли в том, что он закрывал глаза на спонсируемый государством российский допинг, и критиковали за его очевидное нежелание запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Париже 2024 года после полномасштабного вторжения России в Украину.
"Объявляя о своей отставке, Бах использует другой подход к тем правящим элитам, в близости которых его обвиняют", - прокомментировала эту новость немецкая газета Leipziger Volkszeitung.
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