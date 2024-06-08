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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Одесской ОВА не сомневается - россия бьет по гражданским умышленно, а потом врет

Глава Одесской ОВА не сомневается - россия бьет по гражданским умышленно, а потом врет

Киев  •  УНН

8 июня 2024, 08:00  •  1006 просмотра

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россия намеренно использует высокоточные баллистические ракеты для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Одесской области, в результате чего гибнут мирные жители, включая детей.

Россияне умышленно атакуют гражданские объекты Одесской области, используя для этого высокоточные баллистические ракеты. Об этом в интервью ТСН рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"В последнее время рф с периодичностью применяет баллистические ракеты. Они их позиционируют как высокоточные, поэтому говорить, что это случайность не приходится. Высокоточными ракетами рф бьет по гражданской инфраструктуре.

Напомню, что в марте рф попала в жилой дом в Одессе по улице Заболотного. Погибло 5 детей, а вообще было 12 жертв. Туда прилетел дрон - прямо в окно залетел, хотя рядом нет военной инфраструктуры. Несколько дней назад в воскресенье 4-летнюю девочку хоронили. Был прилет баллистической ракеты, которая была кассетная. Прилет там, где проходит наша трасса здоровья. Это был день, там было много людей, которые занимаются спортом. И просто ударить средь бела дня …

Я не понимаю, что там может быть в голове, идет постоянно ложь. И мне не понятно, как сами русские на это закрывают глаза. Они делают вид, что не понимают, что здесь убивают гражданских. Здесь убивают людей, а вы ходите в церковь, молитесь и рассказываете какие вы верующие", - говорит Кипер

Лилия Подоляк

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