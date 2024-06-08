Очільник Одеської ОВА не має сумнівів - росія бʼє по цивільним зумисно, а потім бреше
Київ • УНН
росія навмисно використовує високоточні балістичні ракети для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі в Одеській області, в результаті чого гинуть мирні жителі, включаючи дітей.
Росіяни зумисно атакують цивільні обʼєкти Одещини, використовуючи для цього високоточні балістичні ракети. Про це в інтерв’ю ТСН розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
"Останнім часом рф з періодичністю застосовує балістичні ракети. Вони їх позиціонують як високоточні, тому говорити, що це випадковість не доводиться. Високоточними ракетами рф б’є по цивільній інфраструктурі.
Нагадаю, що у березні рф влучила в житловий будинок в Одесі по вулиці Заболотного. Загинуло 5 діток, а взагалі було 12 жертв. Туди прилетів дрон - просто у вікно залетів, хоча поруч немає військової інфраструктури. Кілька днів тому в неділю 4-річну дівчинку хоронили. Був приліт балістичної ракети, яка була касетна. Приліт там, де проходить наша траса здоров’я. Це був день, там було багато людей, які займаються спортом. І просто ударити серед білого дня …
Я не розумію, що там може бути в голові, іде постійно брехня. І мені не зрозуміло, як самі росіяни на це закривають очі. Вони роблять вигляд, що не розуміють, що тут вбивають цивільних. Тут убивають людей, а ви ходите в церкву, молитеся і розповідаєте які ви віруючі", - каже Кіпер