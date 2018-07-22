Глава нацразведки США объяснил свою реакцию на приглашение Путина в Вашингтон

“Некоторые СМИ неверно истолковали то, как я отреагировал на срочную новость, озвученную мне прямо во время интервью в прямом эфире. Я ни в коем случае не хотел своей и в самом деле неловкой реакцией подвергнуть критике или неуважительно отнестись к действиям президента”, — сказал Коутс.

“Я и все разведсообщество привержены предоставлению наилучших разведанных, чтобы информировать и поддерживать предпринимаемые президентом Трампом попытки предотвратить вмешательство России в предстоящие выборы, построить крепкие отношения со всеми странами для поддержания мира, денуклеаризировать опасные режимы и защитить нашу страну и ее союзников”, — добавил глава нацразведки.

Как сообщал УНН, главу американской национальной разведки Дэниэла Коутса удивила новость о приглашении президентом США Дональдом Трампом главы России Владимира Путина на встречу в Вашингтон. Сообщение об этом во время интервью на форуме по безопасности в Аспене ему зачитала журналистка телеканала NBC News