Глава нацразведки США объяснил свою реакцию на приглашение Путина в Вашингтон
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс в субботу распространил заявление, в которой объяснил свои высказывания на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо), касающиеся новости о приглашении в Вашингтон президента России Владимира Путина. Как указали ранее местные СМИ, слова Коутса вызвали возмущение в Белом доме, передает УНН.
“Некоторые СМИ неверно истолковали то, как я отреагировал на срочную новость, озвученную мне прямо во время интервью в прямом эфире. Я ни в коем случае не хотел своей и в самом деле неловкой реакцией подвергнуть критике или неуважительно отнестись к действиям президента”, — сказал Коутс.
“Я и все разведсообщество привержены предоставлению наилучших разведанных, чтобы информировать и поддерживать предпринимаемые президентом Трампом попытки предотвратить вмешательство России в предстоящие выборы, построить крепкие отношения со всеми странами для поддержания мира, денуклеаризировать опасные режимы и защитить нашу страну и ее союзников”, — добавил глава нацразведки.
Как сообщал УНН, главу американской национальной разведки Дэниэла Коутса удивила новость о приглашении президентом США Дональдом Трампом главы России Владимира Путина на встречу в Вашингтон. Сообщение об этом во время интервью на форуме по безопасности в Аспене ему зачитала журналистка телеканала NBC News