Глава нацрозвідки США пояснив свою реакцію на запрошення Путіна до Вашингтона
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Директор національної розвідки США Деніел Коутс в суботу поширив заяву, в якій пояснив свої висловлювання на форумі з питань безпеки в Аспені (штат Колорадо), що стосуються новини про запрошення до Вашингтона президента Росії Володимира Путіна. Як вказали раніше місцеві ЗМІ, слова Коутса викликали обурення в Білому домі, передає УНН.
“Деякі ЗМІ невірно витлумачили те, як я відреагував на термінову новину, озвучену мені прямо під час інтерв’ю в прямому ефірі. Я ні в якому разі не хотів своєю і справді незручною реакцією покритикувати або нешанобливо поставитися до дій президента”, — сказав Коутс.
“Я і вся розвідспільнота прихильний наданню найкращих розвідданих, щоб інформувати і підтримувати, спроби запобігти втручанню в вибори, що вживаються президентом Трампом, побудувати міцні відносини з усіма країнами для підтримання миру, денуклеаризувати небезпечні режими і захистити нашу країну і її союзників”, — додав глава нацрозвідки.
Як повідомляв УНН, главу американської національної розвідки Деніела Коутса здивувала новина про запрошення президентом США Дональдом Трампом глави Росії Володимира Путіна на зустріч до Вашингтона. Повідомлення про це під час інтерв’ю на форумі з безпеки в Аспені йому зачитала журналістка телеканалу NBC News