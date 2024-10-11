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Глава НАТО Рютте призывает союзников игнорировать бряцание оружием путина

Глава НАТО Рютте призывает союзников игнорировать бряцание оружием путина

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 18:13  •  2100 просмотра

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Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не будет слушать угрозы путина. Он подчеркнул важность продолжения военной помощи Украине и наращивания промышленного производства.

Союзники НАТО "не должны и не будут" слушать бряцание оружием российского диктатора владимира путина, потому что альянс силен и может ответить на любые угрозы. Об этом заявил Sky News новый глава НАТО Марк Рютте, передает УНН.

Марк Рютте заявил, что ежегодные ядерные учения стран-членов НАТО, которые начинаются на следующей неделе, посылают противникам четкий сигнал о том, "что мы готовы… ответить на любую угрозу".

Бывший премьер-министр Нидерландов также говорил о войне россии в Украине.

На вопрос, слабее ли Украина из-за того, что такие союзники, как Великобритания и США, еще не дали Киеву разрешения на использование своего дальнобойного оружия, такого как британские крылатые ракеты Storm Shadow, против целей на территории России, глава НАТО ответил: "Я не уверен".

Он продолжил: "Существует риск, что мы полностью сосредоточимся на одной системе вооружения, и тогда это станет делом дня… Чтобы быть абсолютно ясным, главный вопрос здесь — обеспечить, чтобы военная помощь продолжала поступать в Украину, чтобы мы также наращивали промышленное производство на Украине, помогали им с этой масштабной логистикой, и тогда одна система вооружения не изменит исход войны".

Напомним

Ранее путин предупредил, что он будет рассматривать использование Украиной западных ракет большой дальности на территории россии как прямое участие государств НАТО в войне.

"Это существенно изменит саму суть, природу конфликта", — сказал он в прошлом месяце.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
mark-ryutteМарк Рютте
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
natoNATO
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина