Глава НАТО Рютте призывает союзников игнорировать бряцание оружием путина
Киев • УНН
Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не будет слушать угрозы путина. Он подчеркнул важность продолжения военной помощи Украине и наращивания промышленного производства.
Союзники НАТО "не должны и не будут" слушать бряцание оружием российского диктатора владимира путина, потому что альянс силен и может ответить на любые угрозы. Об этом заявил Sky News новый глава НАТО Марк Рютте, передает УНН.
Марк Рютте заявил, что ежегодные ядерные учения стран-членов НАТО, которые начинаются на следующей неделе, посылают противникам четкий сигнал о том, "что мы готовы… ответить на любую угрозу".
Бывший премьер-министр Нидерландов также говорил о войне россии в Украине.
На вопрос, слабее ли Украина из-за того, что такие союзники, как Великобритания и США, еще не дали Киеву разрешения на использование своего дальнобойного оружия, такого как британские крылатые ракеты Storm Shadow, против целей на территории России, глава НАТО ответил: "Я не уверен".
Он продолжил: "Существует риск, что мы полностью сосредоточимся на одной системе вооружения, и тогда это станет делом дня… Чтобы быть абсолютно ясным, главный вопрос здесь — обеспечить, чтобы военная помощь продолжала поступать в Украину, чтобы мы также наращивали промышленное производство на Украине, помогали им с этой масштабной логистикой, и тогда одна система вооружения не изменит исход войны".
Напомним
Ранее путин предупредил, что он будет рассматривать использование Украиной западных ракет большой дальности на территории россии как прямое участие государств НАТО в войне.
"Это существенно изменит саму суть, природу конфликта", — сказал он в прошлом месяце.