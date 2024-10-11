Глава НАТО Рютте закликає союзників ігнорувати брязкання зброєю путіна

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 7928 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 18749 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 34867 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 49131 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83446 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67329 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79445 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94188 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87449 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180140 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 11757 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11156 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 6254 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 7828 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 5416 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 34873 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180145 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335836 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269659 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380010 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 164 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2702 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 49134 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18713 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23833 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Глава НАТО Рютте закликає союзників ігнорувати брязкання зброєю путіна

Київ • УНН

 • 52704 перегляди

Новий генсек НАТО Марк Рютте заявив, що альянс не буде слухати погрози путіна. Він наголосив на важливості продовження військової допомоги Україні та нарощування промислового виробництва.

Глава НАТО Рютте закликає союзників ігнорувати брязкання зброєю путіна

Союзники НАТО "не повинні і не будуть" слухати брязкання зброєю російського диктатора володимира путіна, тому що альянс сильний і може відповісти на будь-які загрози. Про це заявив Sky News новий глава НАТО Марк Рютте, передає УНН.

Марк Рютте заявив, що щорічні ядерні навчання країн-членів НАТО, які розпочинаються наступного тижня, посилають противникам чіткий сигнал про те, "що ми готові... відповісти на будь-яку загрозу".

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів також говорив про війну росії в Україні.

На запитання, чи слабша Україна через те, що такі союзники, як Велика Британія і США, ще не дали Києву дозволу на використання своєї далекобійної зброї, такої як британські крилаті ракети Storm Shadow, проти цілей на території Росії, глава НАТО відповів: "Я не впевнений".

Він продовжив: "Існує ризик, що ми повністю зосередимося на одній системі озброєння, і тоді це стане справою дня... Щоб бути абсолютно ясним, головне питання тут - забезпечити, щоб військова допомога й надалі надходила до України, щоб ми також нарощували промислове виробництво в Україні, допомагали їм із цією масштабною логістикою, і тоді одна система озброєння не змінить результат війни".

Нагадаємо

Раніше Путін попередив, що він розглядатиме використання Україною західних ракет великої дальності на території Росії як пряму участь держав НАТО у війні.

"Це суттєво змінить саму суть, природу конфлікту", - сказав він минулого місяця.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Марк Рютте
Крилата ракета Storm Shadow
NATO
Сполучене Королівство
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72