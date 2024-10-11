Глава НАТО Рютте закликає союзників ігнорувати брязкання зброєю путіна
Київ • УНН
Новий генсек НАТО Марк Рютте заявив, що альянс не буде слухати погрози путіна. Він наголосив на важливості продовження військової допомоги Україні та нарощування промислового виробництва.
Союзники НАТО "не повинні і не будуть" слухати брязкання зброєю російського диктатора володимира путіна, тому що альянс сильний і може відповісти на будь-які загрози. Про це заявив Sky News новий глава НАТО Марк Рютте, передає УНН.
Марк Рютте заявив, що щорічні ядерні навчання країн-членів НАТО, які розпочинаються наступного тижня, посилають противникам чіткий сигнал про те, "що ми готові... відповісти на будь-яку загрозу".
Колишній прем'єр-міністр Нідерландів також говорив про війну росії в Україні.
На запитання, чи слабша Україна через те, що такі союзники, як Велика Британія і США, ще не дали Києву дозволу на використання своєї далекобійної зброї, такої як британські крилаті ракети Storm Shadow, проти цілей на території Росії, глава НАТО відповів: "Я не впевнений".
Він продовжив: "Існує ризик, що ми повністю зосередимося на одній системі озброєння, і тоді це стане справою дня... Щоб бути абсолютно ясним, головне питання тут - забезпечити, щоб військова допомога й надалі надходила до України, щоб ми також нарощували промислове виробництво в Україні, допомагали їм із цією масштабною логістикою, і тоді одна система озброєння не змінить результат війни".
Нагадаємо
Раніше Путін попередив, що він розглядатиме використання Україною західних ракет великої дальності на території Росії як пряму участь держав НАТО у війні.
"Це суттєво змінить саму суть, природу конфлікту", - сказав він минулого місяця.