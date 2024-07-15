Столтенберг высказался против сбивания Польшей российских ракет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил свое несогласие с предложением, чтобы Польша использовала свои системы ПВО для сбивания российских ракет над территорией Украины. Об этом Столтенберг сказал в интервью, показанном в эфире телемарафона, передает УНН.

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Журналист спросил Столтенберга о возможности сбивания польскими ПВО ракет, направленных на их территорию, находясь над Украиной.

"НАТО продолжит поддерживать Украину, и мы уже усилили нашу поддержку... Но политика НАТО остается неизменной - мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы не станем частью конфликта. Таким образом, мы помогаем Украине уничтожать российские самолеты, но НАТО не будет вовлечено непосредственно", - сказал он.

Столтенберг подтвердил свою позицию о том, что "Украина имеет право атаковать легитимные военные цели на территории агрессора России". Он отметил, что разные страны ввели различные ограничения на использование оружия, которое они передают Украине. В то же время он приветствовал решение США разрешить использование американских ракет для ударов по территории РФ вблизи границы с Украиной в Харьковской области.

На просьбу прокомментировать идею возможного вступления в НАТО части Украины, контролируемой властями, а затем и оккупированной территории, Столтенберг сказал: "Мы видели разные модели, и я буду осторожен в высказываниях относительно того, какое решение будет применено для Украины".

Столтенберг нет никаких сомнений, что Северная Корея оказывает военную помощь россии