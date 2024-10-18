Глава НАТО объявил о «значительной» военной помощи Украине

НАТО и ЕС помогут Украине подготовиться к зиме. В то же время, по словам генерального секретаря НАТО Марк Рютте, ожидается больше военной помощи.

Пишет УНН со ссылкой на Agencia EFE.

Мы существенно усиливаем нашу поддержку Украины, чтобы она могла, во-первых, защищаться от российской агрессии сегодня, а во-вторых, сдерживать российские угрозы в будущем - сказал Рютте во время выступления во второй и последний день сессии министров обороны Североатлантического совета в Брюсселе.

Также генсек НАТО подчеркнул, что Альянс продолжит делать все для того, чтобы Украина имела то, в чем она нуждается:

Речь идет о материальной поддержке, военной поддержке и гуманитарной. То есть всю поддержку, в которой она нуждается, чтобы отражать атаки России - подчеркнул Рютте.

"Мы все хотим, чтобы Украина выиграла. Мы хотим, чтобы Путин забыл о своих амбициях", добавил чиновник.

Напомним,

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о готовности Альянса предоставить Украине все необходимое для войны с Россией. Зеленский отметил важность единства партнеров и поддержки Плана победы.

Генсек НАТО Рютте заявил об отсутствии доказательств участия северокорейских солдат в боевых действиях в Украине.