Глава НАТО оголосив про "значну" військову допомогу Україні
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив про значне посилення підтримки України для захисту від російської агресії. НАТО продовжить надавати матеріальну, військову та гуманітарну допомогу Україні.
НАТО і ЄС допоможуть Україні підготуватись до зими. Водночас, за словами генерального секретаря НАТО Марк Рютте, очікується більше військової допомоги.
Пише УНН із посиланням на Agencia EFE.
Ми суттєво посилюємо нашу підтримку України, щоб вона могла, по-перше, захищатися від російської агресії сьогодні, а по-друге, стримувати російські загрози в майбутньому
Також генсек НАТО підкреслив, що Альянс продовжить робити все для того, щоб Україна мала те, що вона потребує:
Йдеться про матеріальну підтримку, військову підтримку та гуманітарну. Тобто всю підтримку, яку вона потребує, аби відбивати атаки Росії
"Ми усі хочемо, щоб Україна виграла. Ми хочемо, щоб Путін забув про свої амбіції", додав посадовець.
Нагадаємо
Генсек НАТО Марк Рютте заявив про готовність Альянсу надати Україні все необхідне для війни з росією. Зеленський наголосив на важливості єдності партнерів та підтримки Плану перемоги.
Генсек НАТО Рютте заявив про відсутність доказів участі північнокорейських солдатів у бойових діях в Україні.