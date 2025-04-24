Глава налоговой за стратегический подход: бухгалтеры уже устали от постоянных изменений законодательства

Одной из причин недовольства бизнеса в Украине являются постоянные законодательные изменения. Об этом глава Налоговой службы Руслан Кравченко заявил во время выступления на "Industrial Evolution: Производство включает экономику". Он добавил, что изменения налогового законодательства должны быть стратегическими, а не такими, что путают и добавляют работы бухгалтерам, передает корреспондент УНН.

Детали

Кравченко привел статистику по результатам опроса, проведенного Всемирным банком, которая свидетельствует, что 53% субъектов хозяйствования недовольны частыми изменениями в законодательстве.

"Работаем над тем, чтобы система налогового администрирования Украины была более прозрачной и эффективной" - Кравченко

Бухгалтеры уже замучились – они не знают: сегодня одна табличка действует, в следующем месяце – вторая табличка действует… Налоговая не может объяснить ничего. И эти таблички меняются, меняются, меняются… но я вам могу сказать, что Государственная налоговая служба за стабильность, за сотрудничество, за полную синергию, а не за частые изменения в законодательстве. Если менять законодательство, то стратегически подходить к этим изменениям. И садиться вместе с бизнесом и менять стратегически законодательство, систему налогообложения. Как Президент сказал, что после окончания войны, после нашей победы он видит именно стратегические изменения. И Государственная налоговая служба поддерживает - сказал Кравченко.

Кравченко: продолжаем совместно с МВФ системную работу над реформированием налоговой

Добавим

Ранее во время встречи с представителями крупного бизнеса Кравченко уже акцентировал внимание на том, что бизнес не успевает адаптироваться к постоянным законодательным изменениям и призвал законотворцев учитывать этот риск при разработке новых инициатив.