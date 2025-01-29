Бізнес не встигає адаптуватися: голова ДПС Кравченко звернувся до народних депутатів через постійні зміни законодавства

Бізнес не встигає адаптуватися до постійних змін законодавства, тому голова ДПС Руслан Кравченко звернувся до народних депутатів, зважати на це при розробці нових ініціатив, передає УНН.

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Кравченко зустрівся з понад 50 представниками великого, середнього та малого бізнесу, а також їх обʼєднань. Це новий формат відкритого діалогу між ДПС і підприємцями. Серед іншого - представники бізнесу озвучили топ-проблеми, з якими доводиться стикатися.

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"За даними Світового банку, 52% підприємців вважають постійні зміни законодавства значною проблемою. Бізнес не встигає адаптуватися. Тому звернувся до народних депутатів, зважати на це при розробці нових ініціатив", - повідомив Кравченко.

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Нагадаємо

Голова ДПС Руслан Краченко провів зустріч з представниками бізнесу. Підприємці озвучили свої проблеми, серед яких окрім частих змін податкового законодавства, блокування податкових накладних та надання статусу ризикових підприємствам, невиконання судових рішень. Також підприємці звернули увагу на реалізацію проєкту "Територія високого рівня податкової довіри" ("Клуб білого бізнесу") та зауважили, що під час війни не варто ділити бізнес на білий та чорний. Бо кожен з них не просто сплачує податки, а і створює робочі місця.

Зі свого боку керівник ДПС повідомив, що доручив профільним департаментам детально проаналізувати ситуацію, а комісіям оперативно розглядати всі звернення щодо розблокування податкових накладних, щоб робота компаній не була заблокована. Водночас наголосивши на тому, що всі дії будуть проводитися виключно у межах законодавства. Крім того, він повідомив, що дав доручення виконувати рішення судів одразу після їх вступу в силу.

Кравченко також закликав бізнес звертатися до правоохоронців у випадках корупційних зловживань з боку податківців для того, щоб усі факти були належно задокументувані, а винні притягнуті до відповідальності. І додав, що законодавством передбачені однакові правила для всіх, а тому те саме стосується і тих підприємців, хто намагатиметься ухилятися від сплати податків чи працювати у "тіні".