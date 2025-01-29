Бизнес не успевает адаптироваться: глава ГНС Кравченко обратился к народным депутатам из-за постоянных изменений законодательства
Киев • УНН
52% предпринимателей считают постоянные изменения законодательства значительной проблемой.
Бизнес не успевает адаптироваться к постоянным изменениям законодательства, поэтому председатель ГНС Руслан Кравченко обратился к народным депутатам, учитывать это при разработке новых инициатив, передает УНН.
Детали
Кравченко встретился с более 50 представителями крупного, среднего и малого бизнеса, а также их объединений. Это новый формат открытого диалога между ГНС и предпринимателями. Среди прочего - представители бизнеса озвучили топ-проблемы, с которыми приходится сталкиваться.
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"По данным Всемирного банка, 52% предпринимателей считают постоянные изменения законодательства значительной проблемой. Бизнес не успевает адаптироваться. Поэтому обратился к народным депутатам, учитывать это при разработке новых инициатив", - сообщил КравченкГл
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