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Бизнес не успевает адаптироваться: глава ГНС Кравченко обратился к народным депутатам из-за постоянных изменений законодательства

Бизнес не успевает адаптироваться: глава ГНС Кравченко обратился к народным депутатам из-за постоянных изменений законодательства

Киев  •  УНН

 • 6757 просмотра

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52% предпринимателей считают постоянные изменения законодательства значительной проблемой.

Бизнес не успевает адаптироваться к постоянным изменениям законодательства, поэтому председатель ГНС Руслан Кравченко обратился к народным депутатам, учитывать это при разработке новых инициатив, передает УНН.

Детали

Кравченко встретился с более 50 представителями крупного, среднего и малого бизнеса, а также их объединений. Это новый формат открытого диалога между ГНС и предпринимателями.  Среди прочего - представители бизнеса озвучили топ-проблемы, с которыми приходится сталкиваться.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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