Глава ГНС Кравченко провел первую встречу с представительницей МВФ: что обсуждали

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Руслан Кравченко встретился с Пришилой Тофано для обсуждения Меморандума об экономической политике и Национальной стратегии доходов. Стороны обсудили реформирование налоговой системы и цифровизацию сервисов.

Председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел встречу с постоянным представителем МВФ в Украине Пришилой Тофано, во время которой обсудили выполнение Меморандума об экономической и финансовой политике и сотрудничестве в части выполнения Национальной стратегии доходов Украины. Об этом Кравченко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Сегодня встретился с постоянным представителем МВФ в Украине Пришилой Тофано. Это наша первая встреча после моего назначения председателем Государственной налоговой службы Украины. Обсудили вопросы выполнения Меморандума об экономической и финансовой политике и эффективное сотрудничество в части выполнения Национальной стратегии доходов Украины. Это составляющая стабильности государственных финансов и условие для долгосрочного развития Украины 

- написал Кравченко.

Он отметил, что у налогоплательщиков остается колоссальный спрос на четкую коммуникацию с налоговиками, предоставление качественных консультаций, повышение эффективности цифровых сервисов, поэтому все дальнейшие изменения должны обеспечить создание прозрачной и современной налоговой системы.

Повышение уровня доверия к Налоговой, современная система управления рисками, предотвращение уклонения от уплаты налогов, усиление коммуникации с бизнесом, дальнейшая цифровизация налоговых сервисов - это то, над чем уже активно работаем. Еще один важный аспект - кадровая политика и усиление взаимодействия между центральным аппаратом и региональными управлениями ГНС. Эффективная работа и выполнение всех задач без этого невозможна. Активное сотрудничество, в том числе в проведении структурных реформ в фискальной плоскости и последовательная пошаговая реализация положений Национальной стратегии доходов, остаются приоритетами для каждой из сторон 

- добавил Кравченко.

Напомним,

Председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел очередные кадровые изменения в налоговой и уволил, в частности, еще 2-х руководителей региональных управлений.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
ukrainaУкраина

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