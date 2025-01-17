Голова ДПС Кравченко провів першу зустріч з представницею МВФ: що обговорювали

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко провів зустріч із постійною представницею МВФ в Україні Прішилою Тофано, під час якої обговорили виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику та співпрацю в частині виконання Національної стратегії доходів України. Про це Кравченко написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Сьогодні зустрівся з постійною представницею МВФ в Україні Прішилою Тофано. Це наша перша зустріч після мого призначення головою Державної податкової служби України. Обговорили питання виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику та ефективну співпрацю в частині виконання Національної стратегії доходів України. Це складова стабільності державних фінансів та умова для довгострокового розвитку України - написав Кравченко.

Він зазначив, що у платників податків залишається колосальний попит на чітку комунікацію з податківцями, надання якісних консультацій, підвищення ефективності цифрових сервісів, тому всі подальші зміни мають забезпечити створення прозорої та сучасної податкової системи.

Підвищення рівня довіри до Податкової, сучасна система управління ризиками, запобігання ухиленню від сплати податків, посилення комунікації з бізнесом, подальша цифровізація податкових сервісів – це те, над чим вже активно працюємо. Ще один важливий аспект – кадрова політика та посилення взаємодії між центральним апаратом та регіональними управліннями ДПС. Ефективна робота та виконання всіх завдань без цього неможлива. Активна співпраця, в тому числі у проведенні структурних реформ у фіскальній площині та послідовна покрокова реалізація положень Національної стратегії доходів, лишаються пріоритетами для кожної із сторін - додав Кравченко.

Нагадаємо

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко провів чергові кадрові зміни в податковій та звільнив, зокрема, ще 2-х керівників регіональних управлінь.