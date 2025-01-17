Голова ДПС Кравченко провів першу зустріч з представницею МВФ: що обговорювали

ukenru
13:49 • 6673 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 27795 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 101116 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 127510 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 125491 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 143583 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172650 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220038 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176241 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151720 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 146121 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 145490 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

08:37 • 106770 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 139756 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 122867 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 23110 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 194942 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 192940 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 324282 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 351372 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 3919 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 9156 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 60883 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 89332 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 86091 перегляди
Актуальне
Голова ДПС Кравченко провів першу зустріч з представницею МВФ: що обговорювали

Голова ДПС Кравченко провів першу зустріч з представницею МВФ: що обговорювали

Київ • УНН

 • 39667 перегляди

Руслан Кравченко зустрівся з Прішилою Тофано для обговорення Меморандуму про економічну політику та Національної стратегії доходів. Сторони обговорили реформування податкової системи та цифровізацію сервісів.

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко провів зустріч із постійною представницею МВФ в Україні Прішилою Тофано, під час якої обговорили виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику та співпрацю в частині виконання Національної стратегії доходів України. Про це Кравченко написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Сьогодні зустрівся з постійною представницею МВФ в Україні Прішилою Тофано. Це наша перша зустріч після мого призначення головою Державної податкової служби України. Обговорили питання виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику та ефективну співпрацю в частині виконання Національної стратегії доходів України. Це складова стабільності державних фінансів та умова для довгострокового розвитку України 

- написав Кравченко.

Він зазначив, що у платників податків залишається колосальний попит на чітку комунікацію з податківцями, надання якісних консультацій, підвищення ефективності цифрових сервісів, тому всі подальші зміни мають забезпечити створення прозорої та сучасної податкової системи.

Підвищення рівня довіри до Податкової, сучасна система управління ризиками, запобігання ухиленню від сплати податків, посилення комунікації з бізнесом, подальша цифровізація податкових сервісів – це те, над чим вже активно працюємо. Ще один важливий аспект – кадрова політика та посилення взаємодії між центральним апаратом та регіональними управліннями ДПС. Ефективна робота та виконання всіх завдань без цього неможлива. Активна співпраця, в тому числі у проведенні структурних реформ у фіскальній площині та послідовна покрокова реалізація положень Національної стратегії доходів, лишаються пріоритетами для кожної із сторін 

- додав Кравченко.

Нагадаємо

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко провів чергові кадрові зміни в податковій та звільнив, зокрема, ще 2-х керівників регіональних управлінь.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами