Голова податкової за стратегічний підхід: бухгалтери вже змучились від постійних змін законодавства

Однією з причин невдоволення бізнесу в Україні є постійні законодавчі зміни. Про це глава Податкової служби Руслан Кравченко заявив під час виступу на "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку". Він додав, що зміни податкового законодавства мають бути стратегічними, а не такими, що плутають і додають роботи бухгалтерам, передає кореспондент УНН.

Деталі

Кравченко навів статистику за результатами опитування, проведеного Світовим банком, яка свідчить, що 53% суб’єктів господарювання невдоволені частими змінами в законодавстві.

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Бухгалтери вже замучились – вони не знають: сьогодні одна табличка діє, наступного місяця – друга табличка діє… Податкова не може пояснити нічого. І ці таблички змінюються, змінюються, змінюються… але я вам можу сказати, що Державна податкова служба за стабільність, за співпрацю, за повну синергію, а не за часті зміни в законодавстві. Якщо змінювати законодавство, то стратегічно підходити до цих змін. І сідати разом з бізнесом і змінювати стратегічно законодавство, систему оподаткування. Як Президент сказав, що після закінчення війни, після нашої перемоги він бачить саме стратегічні зміни. І Державна податкова служба підтримує - сказав Кравченко.

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Додамо

Раніше під час зустрічі з представниками великого бізнесу Кравченко вже акцентував увагу на тому, що бізнес не встигає адаптовуватися до постійних законодавчих змін і закликав законотворців зважати на цей ризик при розробці нових ініціатив.