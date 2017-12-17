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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 96638 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101565 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101932 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115784 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103118 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105689 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112583 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117221 просмотра

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Глава МИД Польши заявил, что Украина нуждается оружия

Глава МИД Польши заявил, что Украина нуждается оружия

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Во время пребывания в США глава МИД Польши Витольд Ващиковский сказал, что Украина не в состоянии выиграть войну с Россией, но она нуждается в оружие, чтобы задержать сепаратизм в Донбассе или в Крыму, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Надо было этого ожидать, - рано или поздно, все же, и оружие начнет поступать в Украине. Мы также, конечно же, сотрудничаем с Украиной и передаем определенные элементы военного снаряжения, но это не смертоносное снаряжения", - сказал Ващиковский отвечая на вопрос журналистов о согласии канадского правительства продавать Украине наступательное оружие.

Относительно возможных поставок наступательного оружия со стороны Польши, он отметил, что возможность такого решения - это не дело одного ведомства, и его надо было бы принимать в широкой политической группе в Польше.

Напомним, Канада сняла ограничения на продажу Украиной огнестрельного оружия.

Также напомним, в РФ отреагировали на решение Канады о поставках оружия Украины.

Украинские Национальные Новости

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