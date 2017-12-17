Глава МИД Польши заявил, что Украина нуждается оружия

"Надо было этого ожидать, - рано или поздно, все же, и оружие начнет поступать в Украине. Мы также, конечно же, сотрудничаем с Украиной и передаем определенные элементы военного снаряжения, но это не смертоносное снаряжения", - сказал Ващиковский отвечая на вопрос журналистов о согласии канадского правительства продавать Украине наступательное оружие.

Относительно возможных поставок наступательного оружия со стороны Польши, он отметил, что возможность такого решения - это не дело одного ведомства, и его надо было бы принимать в широкой политической группе в Польше.

Напомним, Канада сняла ограничения на продажу Украиной огнестрельного оружия.

Также напомним, в РФ отреагировали на решение Канады о поставках оружия Украины.