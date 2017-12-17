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Глава МЗС Польщі заявив, що Україна потребує зброї

Глава МЗС Польщі заявив, що Україна потребує зброї

Київ • УНН

 • 10199 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Під час перебування у США глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський сказав, що Україна не в змозі виграти війну з Росією, але вона потребує зброї, щоб затримати сепаратизм на Донбасі чи в Криму, передає УНН з посиланням на "Польське радіо". 

"Треба було цього сподіватися, - раніше чи пізніше, все ж таки, та зброя почне надходити в Україну. Ми також, звичайно ж, співпрацюємо з Україною і передаємо певні елементи військового спорядження, але це не смертоносне спорядження", - сказав В. Ващиковський відповідаючи на питання журналістів щодо згоди канадського уряду продавати Україні наступальну зброю.

Щодо можливих поставок наступальної зброї з боку Польщі, він зауважив, що можливість такого рішення – це не справа одного відомства, і що його треба було б приймати у ширшій політичній групі в Польщі.

Нагадаємо, Канада зняла обмеження на продаж Україні вогнепальної зброї. 

Також нагадаємо, у РФ відреагували на рішення Канади про постачання зброї Україні.

Українські Національні Новини

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