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Глава МИД Германии обвинила лаврова в отказе от переговоров на G20

Глава МИД Германии обвинила лаврова в отказе от переговоров на G20

Киев • УНН

 • 183990 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила главу мид рф сергея лаврова в отказе от переговоров после того, как он покинул встречу G20 на Бали, пишет УНН со ссылкой на Bild.

Цитата

"Тот факт, что министр иностранных дел россии провел большую часть переговоров не в зале, а за его пределами, подчеркивает, что российское правительство сейчас ни на миллиметр не готово к разговору", – заявила Бербок.

Напомним

Сегодня СМИ сообщили о том, что сергей лавров из-за устроенного ему бойкота досрочно покидает встречу министров стран "Группы двадцати".

Отметили, что глава мид рф не будет участвовать в официальной трапезе и в рабочей сессии во второй половине дня.

По данным Spiegel, лавров покинул зал заседаний сразу после выступления. Он также уклонился от ответа на вопросы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Анналена Бербок должна была быть следующим спикером после лаврова. В зале лавров сидел между представителями Саудовской Аравии и Мексики.

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