Глава МЗС Німеччини звинуватила лаврова у відмові від переговорів на G20

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"Той факт, що міністр закордонних справ росії провів більшу частину переговорів не в залі, а за його межами, підкреслює, що російський уряд нині ні на міліметр не готовий до розмови", – заявила Бербок.

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Сьогодні ЗМІ повідомили про те, що сергій лавров через влаштований йому бойкот достроково залишає зустріч міністрів країн "Групи двадцяти".

Зазначили, що глава мзс рф не братиме участі в офіційній трапезі та в робочій сесії у другій половині дня.

За даними Spiegel, лавров залишив залу засідань одразу після виступу. Він також ухилився від відповіді на запитання міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Анналена Бербок мала бути наступним спікером після лаврова. У залі лавров сидів між представниками Саудівської Аравії та Мексики.