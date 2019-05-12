В Мордовии чиновники вышли на акцию "Бессмертный полк" с портретом одного и того же ветерана
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. 9 мая в Мордовии глава местного МВД, прокурор и епископ вышли на акцию “Бессмертный полк” с портретами одного и того же ветерана. Фотографиями с шествия поделилась пресс-служба МВД, но через некоторое время удалила публикацию. На это обратило внимание сообщество “Омбудсмен полиции”, информирует УНН.
В публикации сообщалось, что сотрудники ведомства вышли на акцию с фотографиями “своих родственников-фронтовиков”. При этом, фотографии были подписаны по-разному: “Кудашкин Андрей Матвеевич” и “Кудашкин Матвей Андреевич”.
Пресс-служба МВД по Мордовии объяснила одинаковые портреты на акции “Бессмертный полк” тем, что глава ведомства разрешил своим друзьям выйти на шествие с фотографией его дедушки.
В ведомстве не смогли ответить на вопрос, почему фотографии были подписаны разными именами. Пресс-служба уточнила, что 13 мая МВД даст официальный комментарий.
“Это не путаница. Просто наш руководитель дал возможность нести портрет своего деда своим друзьям. Кудашкин — это дедушка нашего министра Арсентьева”, — сообщили в пресс-службе.
Как отмечалось ранее, в Казахстане решили отказаться от проведения акции “Бессмертный полк”.