У Мордовії чиновники вийшли на акцію "Безсмертний полк" з портретом одного і того ж ветерана

КИЇВ. 12 травня. УНН. 9 травня в Мордовії глава місцевого МВС, прокурор і єпископ вийшли на акцію “Безсмертний полк” з портретами одного і того ж ветерана. Фотографіями з ходи поділилася прес-служба МВС, але через деякий час видалила публікацію. На це звернуло увагу співтовариство “Омбудсмен поліції”, інформує УНН.