У Мордовії чиновники вийшли на акцію "Безсмертний полк" з портретом одного і того ж ветерана
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. 9 травня в Мордовії глава місцевого МВС, прокурор і єпископ вийшли на акцію “Безсмертний полк” з портретами одного і того ж ветерана. Фотографіями з ходи поділилася прес-служба МВС, але через деякий час видалила публікацію. На це звернуло увагу співтовариство “Омбудсмен поліції”, інформує УНН.
У публікації повідомлялося, що співробітники відомства вийшли на акцію з фотографіями “своїх родичів-фронтовиків”. При цьому, фотографії були підписані по-різному: “Кудашкін Андрій Матвійович” і “Кудашкін Матвій Андрійович”.
Прес-служба МВС по Мордовії пояснила однакові портрети на акції “Безсмертний полк” тим, що глава відомства дозволив своїм друзям вийти на ходу з фотографією його дідуся.
У відомстві не змогли відповісти на питання, чому фотографії були підписані різними іменами. Прес-служба уточнила, що 13 травня МВС дасть офіційний коментар.
“Це не плутанина. Просто наш керівник дав можливість нести портрет свого діда своїм друзям. Кудашкін — це дідусь нашого міністра Арсентьєва”, — повідомили у прес-службі.
Як зазначалося раніше, у Казахстані вирішили відмовитися від проведення акції “Безсмертний полк”.