У Казахстані вирішили відмовитися від проведення акції "Безсмертний полк"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Влада казахстанського міста Актобе вирішила відмовитися від проведення акції “Безсмертний полк”, яка повинна була відбутися 9 травня на честь 74-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Про це повідомляється на сайті міської адміністрації, передає УНН.
Відзначається, що таке рішення було прийнято після звернення учасників акцій попередніх років, поскаржилися на викинуті в урни портрети загиблих у Великій Вітчизняній війні. Також влада висловила побоювання, що через проведення акції на дорогах можуть утворитися затори, що викличе для жителів міста великі незручності.
Як відзначили в адміністрації, організатори подібних заходів повинні були за 10 днів до проведення акції подати заяву до органів виконавчої влади, проте цього не було зроблено.
Влада запропонувала всім бажаючим вшанувати пам’ять учасників Великої Вітчизняної війни, приєднавшись до святкових заходів, які пройдуть 9 травня в парку Першого президента Республіки Казахстан.
Нагадуємо, Захарова прокоментувала ідею Клімкіна про аналог акції “Безсмертний полк”.