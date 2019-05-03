Захарова прокоментувала ідею Клімкіна про аналог акції "Безсмертний полк"

"Нехай тільки не забуде Саакашвілі покликати. Це по-перше. А по-друге, куди як правильніше в ці травневі дні взяти в руки портрети закатованих бандерівцями та іншими українськими колабораціоністами. А то день народження Бандери на Україні відзначають, а про його жертви забули", - написала Захарова.



Раніше глава Міністерства закордонних справ України відповів на заклик одного з українських телеканалів провести в Києві акцію "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте", яка багато в чому копіює російську акцію "Безсмертний полк".



У своїй замітці він зазначив: "Правильна ідея, повністю підтримую. Пропоную тоді вийти на вулиці також з портретами українців, закатованих за часів сталінських репресій. Це буде адекватна відповідь, для повноти картини в людському і історичному вимірі".