Захарова прокоментувала ідею Клімкіна про аналог акції "Безсмертний полк"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Представник МЗС РФ Марія Захарова запропонувала громадянам України 9 травня "взяти в руки портрети закатованих бандерівцями та іншими українськими колабораціоністами". Таку пропозицію Зараова опублікувала в Facebook у відповідь на пропозицію міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про альтернативу акції "Безсмертного полку", передає УНН.
"Нехай тільки не забуде Саакашвілі покликати. Це по-перше. А по-друге, куди як правильніше в ці травневі дні взяти в руки портрети закатованих бандерівцями та іншими українськими колабораціоністами. А то день народження Бандери на Україні відзначають, а про його жертви забули", - написала Захарова.
Раніше глава Міністерства закордонних справ України відповів на заклик одного з українських телеканалів провести в Києві акцію "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте", яка багато в чому копіює російську акцію "Безсмертний полк".
У своїй замітці він зазначив: "Правильна ідея, повністю підтримую. Пропоную тоді вийти на вулиці також з портретами українців, закатованих за часів сталінських репресій. Це буде адекватна відповідь, для повноти картини в людському і історичному вимірі".