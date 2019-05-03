Захарова прокомментировала идею Климкина об аналоге акции "Бессмертный полк"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила гражданам Украины 9 мая "взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами". Такое предложения Зараова опубликовала в Facebook в ответ на предложение министра иностранных дел Украины Павла Климкина об альтернативе акции "Бессмертного полка", передает УНН.
"Пусть только не забудет Саакашвили позвать. Это во-первых. А во-вторых, куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами. А то день рождения Бандеры на Украине отмечают, а про его жертвы забыли", - написала Захарова.
Ранее глава Министерства иностранных дел Украины ответил на призыв одного из украинских телеканалов провести в Киеве акцию “Никто не забыт. Ничто не забыто”, которая во многом копирует российскую акцию “Бессмертный полк”.
В своей заметке он отметил: “Правильная идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении”.