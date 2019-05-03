Климкин предложил идею украинского аналога акции "Бессмертный полк"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 103824 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108107 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110853 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111938 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 138909 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114578 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139712 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144917 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130320 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130361 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Климкин предложил идею украинского аналога акции "Бессмертный полк"

Климкин предложил идею украинского аналога акции "Бессмертный полк"

Киев  •  УНН

 • 23919 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на призыв одного из украинских телеканалов провести в Киеве акцию “Никто не забыт. Ничто не забыто”, которая во многом копирует российскую акцию “Бессмертный полк”, сообщает УНН со ссылкой на Facebook украинского дипломата.

В своей заметке он отметил: “Правильная идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении”.

Таким образом глава МИД прокомментировал предложение писателя Андрея Куркова выйти на улицы с портретами погибших за независимость Украины на Донбассе, пропавших без вести в оккупированном Россией Крыму и политзаключенных, которых Москва держит в тюрьмах.

Напоминаем, Климкин призвал украинцев в Германии подписать петицию о Голодоморе.

Украинские Национальные Новости

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