Климкин предложил идею украинского аналога акции "Бессмертный полк"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на призыв одного из украинских телеканалов провести в Киеве акцию “Никто не забыт. Ничто не забыто”, которая во многом копирует российскую акцию “Бессмертный полк”, сообщает УНН со ссылкой на Facebook украинского дипломата.
В своей заметке он отметил: “Правильная идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении”.
Таким образом глава МИД прокомментировал предложение писателя Андрея Куркова выйти на улицы с портретами погибших за независимость Украины на Донбассе, пропавших без вести в оккупированном Россией Крыму и политзаключенных, которых Москва держит в тюрьмах.
Напоминаем, Климкин призвал украинцев в Германии подписать петицию о Голодоморе.