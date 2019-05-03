Климкин предложил идею украинского аналога акции "Бессмертный полк"

В своей заметке он отметил: “Правильная идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении”.

Таким образом глава МИД прокомментировал предложение писателя Андрея Куркова выйти на улицы с портретами погибших за независимость Украины на Донбассе, пропавших без вести в оккупированном Россией Крыму и политзаключенных, которых Москва держит в тюрьмах.

Напоминаем, Климкин призвал украинцев в Германии подписать петицию о Голодоморе.