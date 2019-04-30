Клімкін закликав українців у Німеччині підписати петицію про Голодомор

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців долучитись до підписання петиції, яка з'явилася на сайті парламенту Німеччини, про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.