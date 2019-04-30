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Клімкін закликав українців у Німеччині підписати петицію про Голодомор

Клімкін закликав українців у Німеччині підписати петицію про Голодомор

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців долучитись до підписання петиції, яка з'явилася на сайті парламенту Німеччини, про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"На веб-сторінці парламенту Німеччини з’явилася петиція щодо визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Дякую мюнхенській громаді за ініціативу та всім українцям Німеччини за її підтримку. Закликаю українців у ФРН підтримати цей заклик - кожен може підписати петицію, а хто знає німецьку мову - долучитися до її обговорення", - написав міністр.

Клімкін зазначив, що моральний обов’язок українців перед мільйонами невинних жертв Голодомору вбачає в тому, щоб у світі жила пам’ять про них і про трагедію українського народу.

Долучитись до підписання електронного звернення можна за посиланням https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2018/_12/_14/Petition_89118.html

Нагадаємо, у штаті Луїзіана визнали Голодомор геноцидом українського народу.

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