Клімкін закликав українців у Німеччині підписати петицію про Голодомор
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців долучитись до підписання петиції, яка з'явилася на сайті парламенту Німеччини, про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"На веб-сторінці парламенту Німеччини з’явилася петиція щодо визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Дякую мюнхенській громаді за ініціативу та всім українцям Німеччини за її підтримку. Закликаю українців у ФРН підтримати цей заклик - кожен може підписати петицію, а хто знає німецьку мову - долучитися до її обговорення", - написав міністр.
Клімкін зазначив, що моральний обов’язок українців перед мільйонами невинних жертв Голодомору вбачає в тому, щоб у світі жила пам’ять про них і про трагедію українського народу.
Долучитись до підписання електронного звернення можна за посиланням https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2018/_12/_14/Petition_89118.html
Нагадаємо, у штаті Луїзіана визнали Голодомор геноцидом українського народу.