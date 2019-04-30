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Климкин призвал украинцев в Германии подписать петицию о Голодоморе

Климкин призвал украинцев в Германии подписать петицию о Голодоморе

Киев  •  УНН

 • 11885 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинский присоединиться к подписанию петиции, которая появилась на сайте парламента Германии о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На веб-странице парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо мюнхенской общине за инициативу и всем украинском Германии за ее поддержку. Призываю украинцев в ФРГ поддержать этот призыв - каждый может подписать петицию, а кто знает немецкий язык - присоединиться к ее обсуждению", - написал министр.

Климкин отметил, что моральный долг украинцев перед миллионами невинных жертв Голодомора видит в том, чтобы в мире жила память о них и о трагедии украинского народа.

Приобщиться к подписанию электронного обращения можно по ссылке https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2018/_12/_14/Petition_89118.html

Напомним, в штате Луизиана признали Голодомор геноцидом украинского народа.

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