Клімкін запропонував ідею українського аналогу акції "Безсмертний полк"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін відповів на заклик одного з українських телеканалів провести в Києві акцію “Ніхто не забутий. Ніщо не забуте”, яка багато у чому копіює російську акцію “Безсмертний полк”, повідомляє УНН з посиланням на Facebook українського дипломата.
У своєму дописі він зазначив: “Слушна ідея, повністю підтримую. Пропоную тоді вийти на вулиці також з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій. Це буде адекватна відповідь, для повноти картини у людському та історичному вимірі”.
Таким чином очільник МЗС прокоментував пропозицію письменника Андрія Куркова вийти на вулиці з портретами загиблих за незалежність України на Донбасі, зниклих безвісти в окупованому Росією Криму та політв’язнів, яких Москва тримає в тюрмах.
Нагадуємо, Клімкін закликав українців у Німеччині підписати петицію про Голодомор.