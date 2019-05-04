В Казахстане решили отказаться от проведения акции "Бессмертный полк"

Отмечается, что такое решение было принято после обращения участников акций предыдущих лет, пожаловавшихся на выброшенные в урны портреты погибших в Великой Отечественной войне. Также власти выразили опасение, что из-за проведения акции на дорогах могут образоваться заторы, что вызовет для жителей города большие неудобства.

Как отметили в администрации, организаторы подобных мероприятий должны были за 10 дней до проведения акции подать заявление в органы исполнительной власти, однако этого не было сделано.

Власти предложили всем желающим почтить память участников Великой Отечественной войны, присоединившись к праздничным мероприятиям, которые пройдут 9 мая в парке Первого президента Республики Казахстан.

Напоминаем, Захарова прокомментировала идею Климкина о аналог акции “Бессмертный полк”.