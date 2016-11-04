Глава МВД ФРГ планирует лишить джихадистов гражданства

Согласно конституции ФРГ, гражданин Германии ни при каких условиях не может остаться вообще без гражданства. До сих пор власти ФРГ могли лишать предполагаемых экстремистов только загранпаспортов или удостоверений личности, чтобы помешать их выезда за границу для вступления в ряды боевиков.

Разработанный в МВД законопроект основан на статье закона о гражданстве в отношении солдат, которые вступают в ряды вооруженных сил другого государства.

По планам Томаса де Мезьер, правила, распространяющиеся на военнослужащих бундесвера, должны применяться и к лицам, которые принимают участие в боях на стороне джихадистов.

Между тем новые правила коснутся немногочисленной группы граждан ФРГ. Согласно данным Федерального ведомства по уголовным делам из Германии для участия в джихаде в Сирии или Ираке выехали 870 экстремистов, из которых лишь "незначительное трехзначное число" имеет двойное гражданство.