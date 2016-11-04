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15 марта, 19:03 • 114244 просмотра

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15 марта, 13:44 • 163874 просмотра

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Глава МВД ФРГ планирует лишить джихадистов гражданства

Глава МВД ФРГ планирует лишить джихадистов гражданства

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер готовит проект о лишении немецкого гражданства тех, кто воюет за рубежом на стороне террористических группировок. Это мероприятие будут применять только к боевикам, у которых есть и другое гражданство, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно конституции ФРГ, гражданин Германии ни при каких условиях не может остаться вообще без гражданства. До сих пор власти ФРГ могли лишать предполагаемых экстремистов только загранпаспортов или удостоверений личности, чтобы помешать их выезда за границу для вступления в ряды боевиков.

Разработанный в МВД законопроект основан на статье закона о гражданстве в отношении солдат, которые вступают в ряды вооруженных сил другого государства.

По планам Томаса де Мезьер, правила, распространяющиеся на военнослужащих бундесвера, должны применяться и к лицам, которые принимают участие в боях на стороне джихадистов.

Между тем новые правила коснутся немногочисленной группы граждан ФРГ. Согласно данным Федерального ведомства по уголовным делам из Германии для участия в джихаде в Сирии или Ираке выехали 870 экстремистов, из которых лишь "незначительное трехзначное число" имеет двойное гражданство.

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