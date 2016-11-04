Глава МВС ФРН планує позбавити джихадистів громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр готує проект про позбавлення німецького громадянства тих, хто воює за кордоном на стороні терористичних угруповань. Цей захід будуть застосовувати тільки до бойовиків, у яких є і інше громадянство, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Згідно з конституцією ФРН, громадянин Німеччини ні за яких умов не може залишитися взагалі без громадянства. Досі влада ФРН могла позбавляти імовірних екстремістів лише закордонних паспортів або посвідчень особи, щоб перешкодити їх виїзду за кордон для вступу до лав бойовиків.
Розроблений в МВС законопроект заснований на статті закону про громадянство щодо солдат, які вступають до лав збройних сил іншої держави.
За планами Томаса де Мезьєра, правила, що поширюються на військовослужбовців бундесверу, повинні застосовуватися і до осіб, які беруть участь в боях на боці джихадистів.
Тим часом нові правила торкнуться нечисленної групи громадян ФРН. Згідно з даними Федерального відомства з кримінальних справ з Німеччини, для участі в джихаді в Сирії або Іраку виїхали 870 екстремістів, з яких лише “незначне тризначне число” має подвійне громадянство.