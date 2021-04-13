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Глава Минздрава рассказал, когда в Украине стабилизируется ситуация с COVID-19

Глава Минздрава рассказал, когда в Украине стабилизируется ситуация с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12371 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что, по прогнозам Минздрава, примерно до 15 апреля динамика с COVID-19 будет нарастать, но ситуация уже стабилизируется. Об этом он рассказал в эфире телеканала “Украина 24”, передает УНН.

Цитата

“Я сразу сказал так, как мы и прогнозировали: у нас будет рост до плюс-минус 15 апреля. Сейчас мы уже видим стабилизацию ситуации, если мы говорим в целом по нашей стране. Если посмотреть на уровень госпитализации — то за прошедшую неделю были госпитализированы на 2 тысячи пациентов меньше, чем в позапрошлую неделю. Также мы видим отрицательное значение для динамики госпитализации, по уровню госпитализации”, — отметил Степанов.

Детали

Он также отметил, что карантинные меры адаптивного карантина дают свои положительные результаты, свидетельствующие о стабилизации ситуации.

“В условиях адаптивного карантина мы уже вывели две области — Ивано-Франковскую и Закарпатскую — из красного уровня эпидопасности, потому что это позволяет ситуация там. Это будет также касаться Черновицкой области. Так, некоторые области будут заходить в красный уровень — где есть рост. Например, та же Полтавская область”, — отметил он.

Дополнение

В Кабмине считают, что адаптивный карантин работает в Украине эффективно и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что вопрос введения чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.

Справка

С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продленно до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Учитывая “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского локдауна.

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