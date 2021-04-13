Глава МОЗ розповів, коли в Україні стабілізується ситуація з COVID-19

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що, за прогнозами МОЗ, приблизно до 15 квітня динаміка з COVID-19 наростатиме, але ситуація вже стабілізується. Про це він розповів у ефірі телеканалу “Україна 24”, передає УНН.

Цитата

“Я відразу сказав так, як ми й прогнозували: у нас буде зростання до плюс-мінус 15 квітня. Зараз ми вже бачимо стабілізацію ситуації, якщо ми говоримо в цілому по нашій країні. Якщо подивитися на рівень госпіталізації — то за минулий тиждень було госпіталізовано на 2 тисячі пацієнтів менше, ніж у позаминулий тиждень. Також ми бачимо від’ємне значення щодо динаміки госпіталізації, щодо рівня госпіталізації”, — зазначив Степанов.

Деталі

Він також наголосив, що карантинні заходи адаптивного карантину дають свої позитивні результати, що свідчать про стабілізацію ситуації.

“В умовах адаптивного карантину ми вже вивели дві області — Івано-Франківську і Закарпатську — з червоного рівня епіднебезпеки, бо це дозволяє ситуація там. Це буде також стосуватися Чернівецької області. Так, деякі області будуть заходити у червоний рівень — де є зростання. Наприклад, та ж сама Полтавська область”, — зауважив він.

Доповнення

У Кабміні вважають, що адаптивний карантин працює в Україні ефективно і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби. Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що питання введення надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.

Довідка

З 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого локдауну.

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