Глава Минфина США: Вашингтон добивается справедливой торговли с NAFTA, ЕС и КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. США считают своим приоритетом принцип справедливой торговли в переговорах по реализации Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), а также при решении торговых вопросов с Евросоюзом и Китаем. Об этом заявил глава минфина США Стивен Мнучин на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов и глав Центральных банков G20 в Буэнос-Айресе, передает УНН.
“США хотят свободной и справедливой торговли — будь то переговоры по NAFTA, которое является устаревшим соглашением, будь то торговля с Евросоюзом, с которым у нас значительный дефицит, и который защищает многие свои рынки, или будь то Китай, где мы обсуждали технологические вопросы”, — сказал Мнучин. Он подчеркнул, что США всецело согласны с идеей важности торговли для мировой экономики, но “она должна быть на честных и взаимных условиях”.
В июне 2018 года США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов. Формальным поводом стало обвинение Китая в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в несправедливой торговой практики.
Как сообщал УНН, в Минфине США назвали условия для торгового соглашения с Китаем.