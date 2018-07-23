Глава Минфина США: Вашингтон добивается справедливой торговли с NAFTA, ЕС и КНР

“США хотят свободной и справедливой торговли — будь то переговоры по NAFTA, которое является устаревшим соглашением, будь то торговля с Евросоюзом, с которым у нас значительный дефицит, и который защищает многие свои рынки, или будь то Китай, где мы обсуждали технологические вопросы”, — сказал Мнучин. Он подчеркнул, что США всецело согласны с идеей важности торговли для мировой экономики, но “она должна быть на честных и взаимных условиях”.

В июне 2018 года США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов. Формальным поводом стало обвинение Китая в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в несправедливой торговой практики.

Как сообщал УНН, в Минфине США назвали условия для торгового соглашения с Китаем.