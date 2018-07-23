Глава Минфина США: Вашингтон добивается справедливой торговли с NAFTA, ЕС и КНР

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36993 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101459 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123530 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131108 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168692 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153207 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140992 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130440 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180996 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Брюссель планирует ввести запрет на въезд в ЕС для принудительно депортированных людей

Брюссель планирует ввести запрет на въезд в ЕС для принудительно депортированных людей

9 марта, 15:14 • 19193 просмотра
Враг атакует на 10 направлениях: Генштаб информирует, сколько атак отбито и где захватчики пытаются активизироваться

Враг атакует на 10 направлениях: Генштаб информирует, сколько атак отбито и где захватчики пытаются активизироваться

9 марта, 15:30 • 23468 просмотра
Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

9 марта, 16:24 • 28745 просмотра
Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

9 марта, 16:53 • 22223 просмотра
11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

9 марта, 17:15 • 26351 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 146214 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 180995 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 188840 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 199369 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 256408 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 168692 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107649 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111895 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113790 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113053 просмотра
Актуальное
Глава Минфина США: Вашингтон добивается справедливой торговли с NAFTA, ЕС и КНР

Глава Минфина США: Вашингтон добивается справедливой торговли с NAFTA, ЕС и КНР

Киев  •  УНН

 • 10410 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. США считают своим приоритетом принцип справедливой торговли в переговорах по реализации Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), а также при решении торговых вопросов с Евросоюзом и Китаем. Об этом заявил глава минфина США Стивен Мнучин на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов и глав Центральных банков G20 в Буэнос-Айресе, передает УНН.

“США хотят свободной и справедливой торговли — будь то переговоры по NAFTA, которое является устаревшим соглашением, будь то торговля с Евросоюзом, с которым у нас значительный дефицит, и который защищает многие свои рынки, или будь то Китай, где мы обсуждали технологические вопросы”, — сказал Мнучин. Он подчеркнул, что США всецело согласны с идеей важности торговли для мировой экономики, но “она должна быть на честных и взаимных условиях”.

В июне 2018 года США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов. Формальным поводом стало обвинение Китая в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в несправедливой торговой практики.

Как сообщал УНН, в Минфине США назвали условия для торгового соглашения с Китаем.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы